rete 4 la commedia sexy non tramonta mai

Nella puntata di oggi, si parla di un programma della rete 4 che ha come protagonista una commedia considerata di successo nel suo genere. La rubrica condotta da Klaus Davi si concentra sulle figure che partecipano al format, analizzando le loro apparizioni e le dinamiche di produzione. Il servizio include commenti e interviste che approfondiscono aspetti legati alla trasmissione e ai protagonisti coinvolti.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Innocenza e turbamento ) Nell’era del porno diffuso, tanto da rendere necessaria una norma di verifica dell’età per accedere ai siti a luci rosse, fa sorridere che a mietere successi nelle notti degli italiani siano le innocentissime commedie sexy. Il trend si è delineato da qualche settimana e confermato tra sabato e domenica col film Innocenza e turbamento del 1974, visto da una media di quasi 60mila persone con picchi di 70mila tra le 4:30 e le 5:50 su Rete 4: un giovane vorrebbe fare il seminario ma, tornato a casa dalla famiglia, ritrova il padre da poco risposatosi con la bella Carmela e scopre i piaceri della carne, così da far crollare la sua vocazione sacerdotale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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