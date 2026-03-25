In soli quattro giorni, i 1.200 pettorali disponibili per la Resegup 2026 sono stati tutti assegnati, rendendo l’iscrizione chiusa. La gara, che si svolge a Lecco, rappresenta uno degli appuntamenti trail più seguiti nel panorama italiano. La corsa, ormai consolidata, attira ogni anno numerosi appassionati di corsa in montagna, portando a esaurimento rapidamente i posti disponibili.

La skyrace lecchese del 6 giugno fa il pieno di iscritti in tempo record, superando tutte le edizioni precedenti. Chi è rimasto fuori può iscriversi alla lista d'attesa Bastano quattro giorni. Tanto ci è voluto per polverizzare i 1.200 pettorali disponibili per la Resegup 2026, la skyrace che ogni anno trasforma Lecco in palcoscenico di uno degli eventi trail più amati d'Italia. Un risultato che segna un nuovo record per la manifestazione organizzata dall'associazione sportiva 2Slow, battendo il precedente primato di due settimane fatto registrare nell'edizione 2025. Le iscrizioni avevano aperto venerdì 20 marzo alle ore 20 sul portale Kronoman. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Resegup 2026 già sold out: 1.200 pettorali esauriti in soli quattro giorni

Articoli correlati

Leggi anche: Polizia, lotta serrata alla droga. Dieci arresti in soli quattro giorni

Leggi anche: Centenaria operata al femore: dimessa in soli 7 giorni è già a casa

Altri aggiornamenti su Resegup 2026 già sold out 1 200...

Argomenti discussi: Resegup 2026: presentata la nuova edizione della celebre skyrace lecchese; Gino Cecchettin torna a Lecco per Leggermente 2026: incontro con gli studenti già sold out.

Resegup 2026 si presenta: al via la stagione dei sentieri lecchesiQuesta sera la presentazione ufficiale della Resegup 2026, gara tra le montagne lecchesi, con novità organizzative e ospite speciale Franz. mbnews.it