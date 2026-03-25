Repressione e insulti Il No dei giovani alla deriva autoritaria

I giovani italiani mostrano una forte diffidenza verso le forze di destra, un atteggiamento che si è consolidato nel tempo e si è manifestato anche nell’analisi dei risultati del referendum sulla giustizia, dove gli under 40 hanno espresso chiaramente il loro dissenso. La loro posizione si è tradotta in manifestazioni di protesta e critiche pubbliche nei confronti delle politiche autoritarie e dei toni aggressivi adottati da alcune forze politiche.

Referendum Trattati come delinquenti, agli studenti fuori sede è stato anche impedito di votare al referendum. Così si sono mobilitati Referendum Trattati come delinquenti, agli studenti fuori sede è stato anche impedito di votare al referendum. Così si sono mobilitati Un attimo, meriti una spiegazione. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Sono passati 55 anni e come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Repressione e insulti. Il No dei giovani alla deriva autoritaria Articoli correlati Leggi anche: Legge elettorale, sinistre alla guerra ossessionati dalla deriva autoritaria. E tanta nostalgia dei governi tecnici Leggi anche: Amnesty:la deriva autoritaria di Trump Approfondimenti e contenuti su Repressione e insulti Il No dei giovani... Temi più discussi: Repressione e insulti. Il No dei giovani alla deriva autoritaria; CPR, la verità nascosta: torture, impunità e silenzio di Stato; Sequestrato un cavallo trovato nelle campagne del Cicolano tenuto in condizioni di detenzione non idonee. IRAN/ Il potere degli ayatollah e la repressione sono la trappola strategica che condanna il regimeIl regime iraniano non reggerà. Senza proxy e l’appoggio della gente sopravvive grazie alla repressione. Il cambiamento è solo questione di tempo ... ilsussidiario.net È una svolta storica. Parla il Maestro Li dopo l'espulsione dall'Italia degli agenti della repressione cineseIl governo italiano ha tracciato una linea rossa. Il dissidente cinese residente a Milano sulla campagna di repressione contro di lui ... ilfoglio.it Nelle aree considerate più difficili arriva una sonora bocciatura della riforma: non basta proporre repressione per fare propaganda - facebook.com facebook "Un macellaio come Larjani, artefice della repressione in Iran, viene definito come 'pragmatico' e 'studioso di Kant'. Si è persa la bussola e non sappiamo più dov'è il bene e dov'è il male" @Capezzone #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com