La partita tra Repubblica Ceca e Irlanda si terrà alla Fortuna Arena il 26 marzo 2026 alle ore 20:45, con le formazioni ufficiali già annunciate. Si tratta di uno spareggio per la qualificazione ai Mondiali di calcio in Europa, con le due nazionali che cercano di interrompere un digiuno di partecipazioni alla fase finale del torneo. Le quote e i pronostici sono già disponibili.

Rep. Ceca e Irlanda si contendono un posto nella finale degli spareggi per il prossimo mondiale: la posta in palio, altissima per ovvie ragioni, è ulteriormente accresciuta dal fatto che entrambe le nazionali stanno vivendo un lungo digiuno di partecipazioni. L’ultima apparizione dei cechi è quella del 2006, mentre gli irlandesi non giocano un mondiale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rep. Ceca-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita coperta alla Fortuna Arena?

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