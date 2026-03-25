Renzi cita il vecchio tweet di Meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016 | E tu?

Da virgilio.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Renzi ha condiviso sui social un vecchio tweet di Giorgia Meloni, nel quale lei chiedeva le dimissioni dell’allora premier dopo il risultato del referendum del 2016. Renzi ha scritto: “E tu?” accompagnando il post con questa domanda. La pubblicazione ha attirato attenzione sui social network, sollevando discussioni tra gli utenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti riguardo alla nuova pubblicazione.

Opposizioni all’attacco del governo Meloni dopo la netta vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. Da Schlein a Conte fino a Matteo Renzi, che ripesca un vecchio tweet della premier allora all’opposizione che chiedeva le sue dimissioni dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 2016. “Io sono andato a casa Giorgia. Tu?”, chiede il leader di Italia Viva. Referendum, Renzi cita vecchio tweet di Meloni Renzi: "Io sono andato a casa Giorgia. Tu?" Il referendum costituzionale del 2016 Referendum, Renzi cita vecchio tweet di Meloni Il governo Meloni sta facendo i conti con la vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

renzi cita il vecchio tweet di meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016 e tu
© Virgilio.it - Renzi cita il vecchio tweet di Meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016: "E tu?"

Articoli correlati

Leggi anche: Renzi chiede le dimissioni di Meloni dopo il referendum: "Ha perso il tocco magico, non può fare finta di nulla"

Referendum, Renzi: “Nel 2016 si votò contro di me. Libertà agli elettori”Secondo Renzi, la differenza principale rispetto al referendum costituzionale del 2016 è proprio nel modo in cui la consultazione viene percepita...

L’ESPERIENZA DI MATTEO RENZI COME ARBITRO #onemoretimepodcast #lucacasadei #matteorenzi

Video L’ESPERIENZA DI MATTEO RENZI COME ARBITRO #onemoretimepodcast #lucacasadei #matteorenzi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Renzi cita

Argomenti discussi: Referendum, l’errore di Rampelli su Renzi: Non si è dimesso; Referendum, Rignano sull'Arno: questi manifesti di Italia Viva alla vigilia del voto | Libero Quotidiano.it.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.