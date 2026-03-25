Renzi cita il vecchio tweet di Meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016 | E tu?

Matteo Renzi ha condiviso sui social un vecchio tweet di Giorgia Meloni, nel quale lei chiedeva le dimissioni dell’allora premier dopo il risultato del referendum del 2016. Renzi ha scritto: “E tu?” accompagnando il post con questa domanda. La pubblicazione ha attirato attenzione sui social network, sollevando discussioni tra gli utenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti riguardo alla nuova pubblicazione.

Opposizioni all’attacco del governo Meloni dopo la netta vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. Da Schlein a Conte fino a Matteo Renzi, che ripesca un vecchio tweet della premier allora all’opposizione che chiedeva le sue dimissioni dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 2016. “Io sono andato a casa Giorgia. Tu?”, chiede il leader di Italia Viva. Referendum, Renzi cita vecchio tweet di Meloni Renzi: "Io sono andato a casa Giorgia. Tu?" Il referendum costituzionale del 2016 Referendum, Renzi cita vecchio tweet di Meloni Il governo Meloni sta facendo i conti con la vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Renzi cita il vecchio tweet di Meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016: "E tu?" Articoli correlati Leggi anche: Renzi chiede le dimissioni di Meloni dopo il referendum: "Ha perso il tocco magico, non può fare finta di nulla" Referendum, Renzi: “Nel 2016 si votò contro di me. Libertà agli elettori”Secondo Renzi, la differenza principale rispetto al referendum costituzionale del 2016 è proprio nel modo in cui la consultazione viene percepita... L’ESPERIENZA DI MATTEO RENZI COME ARBITRO #onemoretimepodcast #lucacasadei #matteorenzi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Renzi cita Argomenti discussi: Referendum, l’errore di Rampelli su Renzi: Non si è dimesso; Referendum, Rignano sull'Arno: questi manifesti di Italia Viva alla vigilia del voto | Libero Quotidiano.it.