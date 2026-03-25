Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si è concluso con il 53,74% dei voti a favore del No e il 46,26% a favore del Sì. Secondo un report dell'Istituto Cattaneo, i dati indicano una vittoria netta dei contrari alla modifica proposta. La consultazione ha coinvolto l’elettorato in un momento in cui si discuteva di modifiche al sistema giudiziario.

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si è chiuso con la vittoria del No (53,74% contro 46,26% del Sì). La riforma sulla separazione delle carriere, lo sdoppiamento del CSM e l’Alta corte disciplinare al momento non verranno realizzati e sfuma il sogno di una vera riforma della giustizia. E anche in questa tornata elettorale non può mancare l’analisi dell’Istituto Cattaneo che spiega il risultato con due fattori principali: l’astensionismo asimmetrico e il voto divergente. Gli elettori di centrosinistra e Terzo Polo hanno partecipato in massa (astensione quasi zero), mentre quelli di centrodestra si sono astenuti in misura simile agli elettori M5S (13-15%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, se si votasse oggi? Il report dell'Istituto Cattaneo sbriciola la sinistra

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