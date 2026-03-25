Referendum Schlein | ‘ho ricevuto messaggi di congratulazioni dall’estero’
Dopo il risultato del referendum, il leader di un partito politico ha riferito di aver ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni da parte di colleghi stranieri. La notizia è stata diffusa tramite dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori commenti o analisi. La comunicazione si concentra sulla ricezione di questi messaggi, senza indicare dettagli sui contenuti o le identità di chi ha scritto.
Segretaria Elly Schlein, c’è chi dice no: a chi, secondo lei? “A chi ha provato a stravolgere la Costituzione, a mettere in discussione l’equilibrio dei poteri che sono l’architrave della nostra democrazia, a chi anziché preoccuparsi della gigantesca questione economica e sociale che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese pensa che le priorità siano — lo ha detto un paio di mesi fa Arianna Meloni — il premierato e la legge elettorale”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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