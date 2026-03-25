Dopo il risultato del referendum, il leader di un partito politico ha riferito di aver ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni da parte di colleghi stranieri. La notizia è stata diffusa tramite dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori commenti o analisi. La comunicazione si concentra sulla ricezione di questi messaggi, senza indicare dettagli sui contenuti o le identità di chi ha scritto.

Segretaria Elly Schlein, c’è chi dice no: a chi, secondo lei? “A chi ha provato a stravolgere la Costituzione, a mettere in discussione l’equilibrio dei poteri che sono l’architrave della nostra democrazia, a chi anziché preoccuparsi della gigantesca questione economica e sociale che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese pensa che le priorità siano — lo ha detto un paio di mesi fa Arianna Meloni — il premierato e la legge elettorale”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Referendum, Schlein: ‘ho ricevuto messaggi di congratulazioni dall’estero’

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