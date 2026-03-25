Referendum Salis | Bocciatura senza appello per Meloni Le primarie nel csx? Più un rischio che una risorsa

Dopo il referendum e le dimissioni di due membri del governo, la sindaca di Genova ha invitato il fronte progressista a concentrarsi sull’unità e sulla proposta politica. La bocciatura del referendum è stata definita senza appello, mentre le primarie nel centrosinistra sono considerate più un rischio che una risorsa. La situazione politica si mantiene tesa e in evoluzione.