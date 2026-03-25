Referendum Salis | Bocciatura senza appello per Meloni Le primarie nel csx? Più un rischio che una risorsa
Dopo il referendum e le dimissioni di due membri del governo, la sindaca di Genova ha invitato il fronte progressista a concentrarsi sull’unità e sulla proposta politica. La bocciatura del referendum è stata definita senza appello, mentre le primarie nel centrosinistra sono considerate più un rischio che una risorsa. La situazione politica si mantiene tesa e in evoluzione.
Dopo il referendum e le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi nel governo, la sindaca di Genova Silvia Salis invita il campo progressista a puntare su unità e proposta politica. Sulle primarie resta critica, e a Fanpage.it dichiara: "Rischiano di accentuare le fratture interne". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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