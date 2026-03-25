Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Valdarno ha commentato i risultati del referendum, sottolineando l'importanza del contributo delle giovani generazioni nel voto. La loro presenza e partecipazione sono state considerate determinanti nel risultato finale, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del movimento. Nessun dettaglio sui dati numerici o sulle proporzioni di voto è stato fornito.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Valdarno esprime soddisfazione per il risultato raggiunto con il referendum, evidenziando in particolare il ruolo delle nuove generazioni. “In modo speciale vogliamo ringraziare i giovani – si legge nella nota –: è grazie alla loro partecipazione attiva che è stato possibile raggiungere questo traguardo. Su temi fondamentali come la giustizia e la difesa della Costituzione hanno dimostrato attenzione, consapevolezza e senso di responsabilità”. Il gruppo sottolinea inoltre la volontà di rafforzare il dialogo con i più giovani, attraverso proposte concrete e progetti capaci di avvicinarli alla politica, rendendola “uno strumento vivo, utile e vicino ai loro bisogni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, M5S Valdarno: “Determinante il contributo dei giovani”

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