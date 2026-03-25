Nel voto per il referendum di marzo, oltre 189mila cittadini di Firenze si sono recati alle urne. La maggioranza degli elettori, pari al 66,5%, ha espresso un voto contrario alla proposta referendaria. L’analisi delle sezioni indica che nelle zone centrali della città, come via Palazzuolo e le aree limitrofe, si registra una forte preferenza per il no. Le sezioni dei Fratelli hanno mostrato alcune variazioni rispetto alla tendenza generale.

Firenze, 25 marzo 2026 – Il dna del voto in riva d’Arno è rimasto quello: bulgaro o poco ci manca. Gli oltre 189mila fiorentini ai seggi il 22 e 23 marzo hanno barrato nel 66,5% dei casi il no. E lo hanno fatto spalmandosi in pratica su tutte le 360 sezioni. Tranne in pochissime. La prima è la numero 2, via Martelli, pieno centro: zona ad alto reddito. Qui alle ultime regionali i meloniani hanno staccato il Pd di 21 punti. E due giorni fa il sì ha incassato il 55% delle preferenze. Si tratta di una delle rare sezioni-fortino per il governo. Insieme a pochissime altre. Come quella della nostra Beverly Hills: sezione 177 di Arcetri, un pugno di 400 votanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, l’analisi del voto a Firenze: no bulgaro nei rioni. Da Statuto a via Palazzuolo, giravolte nelle sezioni dei Fratelli

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