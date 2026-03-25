A Viterbo si registra la percentuale più alta di sì tra tutte le città italiane nel referendum sulla giustizia. Lo spoglio delle schede ha fornito una chiara fotografia di come diverse aree del paese abbiano espresso le proprie preferenze. La città si distingue rispetto ad altre località italiane, dove si sono verificati risultati differenti nel voto popolare.

L'esito del voto sulla riforma della giustizia delinea un paese spaccato a metà tra metropoli e province meno abitate. La Tuscia si distacca nettamente dalle tendenze del centro e del meridione Referendum sulla giustizia, lo spoglio delle schede ha consegnato una fotografia chiarissima di una nazione che viaggia su binari paralleli. I fautori della riforma hanno trovato terreno fertile soprattutto nei territori del nord est e in quelli della Lombardia. Analizzando i flussi su scala nazionale emerge una dinamica inequivocabile, ovvero che le aree meno popolose hanno premiato i quesiti referendari in maniera massiccia. Al contrario, i grandi centri urbani hanno fatto da scudo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Referendum, il record di Viterbo: è il capoluogo italiano con più alta percentuale di sì

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