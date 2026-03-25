Referendum il No vince in 17 quartieri Il Sì in centro S Lucia Città Alta e Colli
Nel referendum, il risultato ha visto prevalere il No in 17 quartieri della città, mentre il Sì ha ottenuto più consensi nelle zone centrali, tra cui Città Alta, il centro e i Colli. Nelle periferie, come Monterosso e Loreto, le percentuali di voti contrari alla riforma sono risultate rispettivamente del 62,4% e del 61,7%.
LA FOTOGRAFIA. Le periferie e le aree semicentrali contrarie alla riforma: percentuali più alte a Monterosso (62,4%) e Loreto (61,7%). Rispetto al 2024, il centrodestra recupera nelle zone abitate in larga misura dal ceto medio-alto. Le periferie e le zone semicentrali hanno detto No, i quartieri più «chic» hanno premiato il Sì. La frattura fra centri urbani e provincia profonda non è una novità, e certo non stupisce che anche in questo referendum la città di Bergamo (dove il No ha raccolto il 54,22%) sia andata in controtendenza al resto del territorio (a livello provinciale il Sì ha prevalso col 58,8%). Più sorprendente è invece la geografia elettorale del capoluogo, sezione per sezione, che restituisce un’immagine un po’ distante dallo stereotipo della «sinistra Ztl». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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