Nel referendum, il risultato ha visto prevalere il No in 17 quartieri della città, mentre il Sì ha ottenuto più consensi nelle zone centrali, tra cui Città Alta, il centro e i Colli. Nelle periferie, come Monterosso e Loreto, le percentuali di voti contrari alla riforma sono risultate rispettivamente del 62,4% e del 61,7%.

LA FOTOGRAFIA. Le periferie e le aree semicentrali contrarie alla riforma: percentuali più alte a Monterosso (62,4%) e Loreto (61,7%). Rispetto al 2024, il centrodestra recupera nelle zone abitate in larga misura dal ceto medio-alto. Le periferie e le zone semicentrali hanno detto No, i quartieri più «chic» hanno premiato il Sì. La frattura fra centri urbani e provincia profonda non è una novità, e certo non stupisce che anche in questo referendum la città di Bergamo (dove il No ha raccolto il 54,22%) sia andata in controtendenza al resto del territorio (a livello provinciale il Sì ha prevalso col 58,8%). Più sorprendente è invece la geografia elettorale del capoluogo, sezione per sezione, che restituisce un’immagine un po’ distante dallo stereotipo della «sinistra Ztl». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Referendum, il No vince in 17 quartieri Il Sì in centro, S. Lucia, Città Alta e Colli

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