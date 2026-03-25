Referendum il dopo-voto | Meloni chiude i fronti la sinistra rischia di sopravvalutarsi

Dopo il voto al referendum sulla giustizia, le forze politiche si sono mosse per definire le proprie strategie. Il governo ha chiuso alcuni fronti, mentre la sinistra potrebbe aver sopravvalutato la propria posizione. La consultazione ha portato a una modifica degli equilibri politici e ha spinto tutti a riconsiderare le prossime mosse.

Roma, 25 mar – Il voto al referendum sulla giustizia modifica gli equilibri e costringe tutti a muoversi. La reazione del governo è stata immediata e concreta, quella del centrosinistra altrettanto rapida ma più esposta a una lettura eccessiva del risultato. In mezzo resta un dato politico semplice: quei milioni di voti non si trasferiranno automaticamente da una parte all’altra. Sullo sfondo rimane la carcassa di una riforma, abbattuta dal fuoco incrociato dell’antifascismo togato e dai troppi errori del fronte del Sì. Referendum: la Meloni interviene sui fronti scoperti. A Palazzo Chigi la linea viene fissata subito. Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia in un momento in cui la sua vicenda personale è diventata un problema politico diretto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Referendum, il dopo-voto: Meloni chiude i fronti, la sinistra rischia di sopravvalutarsi Articoli correlati Meloni chiude i fronti aperti dopo il referendum: licenziamento rapido degli “scandalosi” per salvare equilibrio e governoLa sconfitta al referendum sulla giustizia apre una fase immediata di gestione politica dentro il governo, e la risposta di Giorgia Meloni arriva nel... Meloni scende in campo per il referendum, politicizzando il voto (come la sinistra)Un po’ alla Silvio Berlusconi, negli ultimi giorni di campagna elettorale Giorgia Meloni va ovunque. Aggiornamenti e notizie su Referendum il dopo voto Meloni chiude i... Temi più discussi: L'ora del referendum. Strategie dei partiti per il dopo voto; Referendum, urne chiuse alle 15: al via lo spoglio delle schede; Come cambia la partita politica del 2027 dopo la vittoria del No al referendum; Referendum costituzionale, a Imola sono 53.588 gli aventi diritto al voto. Matteo Salvini, l’imprevisto fuori dal seggio dopo il voto per il referendumIl referendum sulla riforma costituzionale entra nella sua fase decisiva, segnato da una partecipazione significativa e da un clima politico acceso che ... thesocialpost.it Referendum, scrutatori puliscono la scuola dopo il voto in una frazione di ArezzoSuccede a Olmo, frazione di Arezzo, durante una pausa delle operazioni elettorali. Così i bimbi ritrovano un ambiente pulito ... gonews.it Quelli che sono a lutto per la batosta ai referendum. Osservare i volti stravolti di chi ha puntato tutto sul sì è esilarante. La lista è lunghissima. Tommaso Rodano, oggi sul Fatto (abbonatevi!), fa una perfetta carrellata. Ne riporto alcuni stralci. È tutto fantastico - facebook.com facebook Giorgia Meloni non ha perso il referendum, ha perso la chance di conquistare il Quirinale Mia analisi per @ildubbionews di oggi x.com