Dopo la chiusura delle urne, si sono resi noti i risultati di un referendum che ha visto prevalere il timore tra gli elettori. Nonostante l’esito, le autorità regionali e locali continuano a muoversi lungo la linea già definita, senza modifiche alle decisioni prese in precedenza. Un rappresentante politico di uno dei principali schieramenti ha commentato la situazione con un comunicato.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi, interviene con una nota decisa all’indomani dell’esito referendario. "Il No alla riforma si traduce purtroppo in un passo indietro nella modernizzazione del Paese – esordisce l’esponente di FdI –. Ha prevalso la paura di cambiare, alimentata da una campagna elettorale spostata su temi che poco avevano a che fare con la sostanza del quesito referendario". Capecchi contesta apertamente la narrazione delle opposizioni, sottolineando come il dibattito si sia concentrato "dalla difesa della Costituzione, cambiata già 21 volte negli anni e oggetto di 48 leggi di riforma costituzionale, alla tutela della democrazia, che non solo non è mai stata in pericolo ma che è anche in buona salute". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum: "Ha prevalso la paura, ma il Governo e Pistoia vanno avanti"

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