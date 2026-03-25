Il procuratore capo di Napoli ha dichiarato di non intentare azioni legali contro i mezzi di informazione, sottolineando di essere stato ampiamente ripagato dal risultato di un recente evento. La sua affermazione è stata rilasciata durante un’intervista trasmessa questa sera su La7, in cui ha commentato la sua posizione riguardo alle polemiche e alle coperture mediatiche recenti.

Sui festeggiamenti dei magistrati con Bella Ciao ha affermato: "Era un momento di euforia e si può giustificare perché hanno sofferto tutti tanto, abbiamo avuto paura che questa riforma passasse" “Non querelerò i giornali, sono stato ampiamente ripagato da questo risultato”. Così si è espresso il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ospite della trasmissione diMartedì in onda questa sera su La7. “Da ottobre a oggi, mediamente, 5-6 giornali mi hanno attaccato ogni giorno. Se li querelerò? Dopo aver vinto il referendum in modo così trasparente, chiaro, sono pronto a voltare pagina e a riscrivere su un foglio bianco la storia. No, non querelerò i giornali, perché sono stato ampiamente pagato dal risultato del Referendum". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Referendum, Gratteri: "Non querelerò i giornali, sono stato ampiamente ripagato da questo risultato"

Articoli correlati

Leggi anche: "Sal Da Vinci vota no? Uno scherzo". L'assurda difesa di Gratteri che ora minaccia i giornali

Milan, Giménez verso l’addio in estate: l’investimento del club non è stato ripagatoAl termine della stagione, con tutta probabilità, il Milan cambierà metà del suo attacco.

REFERENDUM, GRATTERI: PM PIÙ FORTE A DANNO DEL 90% DEGLI IMPUTATI #news #shorts

Aggiornamenti e notizie su Referendum Gratteri Non querelerò i...

Argomenti discussi: Referendum, Gratteri: Non querelerò i giornali, sono stato ampiamente ripagato da questo risultato.

Referendum, Gratteri: Non querelerò i giornali, sono stato ampiamente ripagato da questo risultatoSui festeggiamenti dei magistrati con Bella Ciao ha affermato: Era un momento di euforia e si può giustificare perché hanno sofferto tutti tanto, abbiamo avuto paura che questa riforma passasse ... napolitoday.it

Referendum, l’effetto Gratteri su Campania e Calabria, su Catanzaro e NapoliL’onda del No travolge le previsioni: tra Calabria e Campania, il carisma di Gratteri spinge gli elettori a difendere la Costituzione ... corrieredellacalabria.it