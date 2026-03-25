Referendum Giustizia secondo il Financial Times la sconfitta di Meloni ha affossato anche il premierato

Secondo un’analisi del Financial Times sul Referendum sulla Giustizia, la sconfitta ha avuto ripercussioni sul ruolo del premierato. L’esito del voto ha evidenziato un risultato negativo per le proposte di riforma sostenute dal governo. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tenuta politica dell’esecutivo e sulla sua capacità di mantenere il consenso tra gli elettori.

La vittoria del No al Referendum sulla Giustizia e la conseguente sconfitta del Governo Meloni ha avuto vasta eco anche all’estero fino ad arrivare sulle colonne del Financial Times, negli Stati Uniti d’America. Secondo l’analisi del quotidiano Usa, l’esito del voto rappresenta la “battuta d’arresto più grave” per Giorgia Meloni da quando è diventata presidente del Consiglio e ha probabilmente “affossato” la proposta sul premierato. Il commento del Financial Times al Referendum sulla Giustizia Cosa succederà dopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia Il messaggio del Financial Times a Giorgia Meloni Il commento del Financial Times al Referendum sulla Giustizia Il risultato del Referendum sulla Giustizia in Italia è al centro di un’analisi presente in un editoriale pubblicato sul Financial Times negli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Referendum Giustizia, secondo il Financial Times la sconfitta di Meloni "ha affossato anche il premierato" Articoli correlati Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premieratoLa premier dice "rispettiamo il voto" ma pensa "la magistratura ha costruito un partito". Referendum Giustizia, Bachelet: “Meloni ha paura, se perde le passerà la voglia di premierato”La raccolta firme di iniziativa popolare per la riforma della Giustizia ha raggiunto il traguardo delle 500mila firme. Referendum giustizia, Conte: Parole Meloni sui magistrati fanno accapponare la pelle Approfondimenti e contenuti su Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum: votare NO per difendere la giustizia; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere. Referendum Giustizia, secondo il Financial Times la sconfitta di Meloni ha affossato anche il premieratoSecondo l'analisi del Financial Times sul Referendum sulla Giustizia, la sconfitta di Giorgia Meloni avrebbe affossato la proposta sul premierato. virgilio.it Referendum giustizia, Conte attacca Meloni: I cittadini ti hanno detto un secco No, non ti puoi svegliare oraA diMartedì, Giuseppe Conte commenta l’esito del referendum sulla giustizia e si rivolge a Giorgia Meloni con parole nette. la7.it Referendum giustizia, il procuratore Gratteri: “Nessun conto da regolare. Ora riforme, ma solo con il dialogo” - la Repubblica x.com Referendum Giustizia, Pd Marsica: "Il centrodestra con il referendum perde consensi" - facebook.com facebook