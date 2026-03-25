Un ricercatore del Cnr ha commentato il clima attorno al referendum sulla giustizia previsto per il 2026, osservando che, anche se non si tratta di un vero e proprio risveglio, si è comunque percepito un certo entusiasmo tra i giovani, già visibile nelle piazze e negli spazi pubblici. La presenza di manifestanti e le discussioni sui social network indicano un coinvolgimento crescente tra la Generazione Z.

A parlare con LaPresse è Antonio Tintori, scienziato sociale, referente del gruppo di ricerca Musa del Cnr-Irpps e presidente del Comitato Unico di Garanzia del Cnr. “Ha vinto il No” nelle preferenze di voto espresse dalla Gen Z e questo “indica simbolicamente e di fatto che c’è una contrarietà a una data parte politica, ma allo stesso tempo questo non significa che ci sia un sostegno all’altra parte”. Alla luce dell’affluenza generale al referendum “tutti i soggetti politici dovrebbero interrogarsi sul perché in alcune consultazioni vi sia una risposta maggiore da parte dell’elettorato rispetto ad altre”. Pesa, nella scelta di votare per il referendum, “l’assenza della delega” che invece è presente in occasione di altre tornate elettorali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia 2026, ricercatore Cnr: “Risveglio Gen Z già dalle piazze”

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