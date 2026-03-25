Mirko Giacone, membro dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, ha commentato i risultati del referendum tenutosi nelle giornate di domenica e lunedì. Ha sottolineato che il superamento della soglia del 60% su base regionale rappresenta una partecipazione significativa. La consultazione ha coinvolto diverse aree del paese, con numeri che indicano una risposta forte da parte degli elettori.

Mirko Giacone, membro dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, interviene sull’esito del voto referendario svoltosi nelle giornate di domenica e lunedì Mirko Giacone, membro dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, interviene sull’esito del voto referendario svoltosi nelle giornate di domenica e lunedì. "Il risultato di questo referendum consegna un messaggio chiaro e inequivocabile: ha vinto la Costituzione italiana. Hanno vinto i principi di equilibrio tra i poteri dello Stato, mentre ha perso chi, in modo più o meno esplicito, puntava ad affievolire le garanzie e l’indipendenza della magistratura, pilastro fondamentale della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Referendum, Giacone (Pd): "Il superamento del 60% su base regionale testimonia una risposta forte"

Articoli correlati

Milano città fortino del no al referendum, Sala: forte risposta politica è arrivataMilano, 23 marzo 2026 – "Con questa vittoria si ottengono due risultati: si ribadisce che la Costituzione non è immodificabile, ma qualunque modifica...

Referendum, il ministero chiede all'Anm i nomi dei finanziatori del Comitato del No. Pd intimidazione. La risposta delle toghe | PdfIl Ministero della Giustizia invita l'Associazione nazionale magistrati a valutare se rendere noti i finanziatori del Comitato per il «no» promosso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giacone Pd Il superamento...

Argomenti discussi: Capitale della Cultura 2028, Giacone (PD): Più sinergia per far crescere Catania.

Referendum Giustizia, in Lombardia vince il Sì ma a Milano si impone il No. Sala: Il Paese è contendibile. Capelli (Pd): Fermata la furia sovranistaIn Lombardia vince il Sì ma a Milano si afferma il No. Affluenza record. Majorino: Sconfitta politica enorme della destra Sala: Risposta politica forte. Capelli: L'Italia ha fermato la furia dell ... affaritaliani.it

Analisi referendum, perché a Milano la Ztl del Pd al 35% ha tradito la sinistra sulla giustiziaNel centro di Milano il risultato si è fermato un attimo prima della linea generale della città. Tra gli elettori residenti nel Municipio 1 — cioè quelli che votano nelle sezioni del centro storico al ... milano.repubblica.it