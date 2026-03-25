Referendum e vaccini Covid gli italiani premiano chi li stritolò nella repressione sanitaria e presto lo sapranno

Gli italiani si sono espressi attraverso un referendum riguardante i vaccini contro il Covid, decisione che ha coinvolto anche figure che hanno applicato misure restrittive durante l'emergenza sanitaria. La magistratura ha svolto un ruolo chiave nel consentire azioni di repressione, e ora si attende il risultato di questa consultazione popolare. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra poteri giudiziari, istituzioni e cittadini.

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