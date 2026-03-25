Dopo la chiusura delle urne, il risultato del referendum ha portato a reazioni diverse tra le forze politiche. Il rappresentante del centrosinistra ha affermato che il sud ha ottenuto un risultato favorevole, mentre un esponente della destra ha invitato il suo partito a rivolgersi ai giovani. La vittoria del centrosinistra viene già considerata un passo avanti in vista delle prossime elezioni nazionali, mentre il centrodestra si prepara a una fase di analisi.

Dopo l’esito del referendum per il centrodestra si apre una fase di riflessione, per il centrosinistra si guarda invece già alle prossime politiche dopo aver incassato la vittoria. «Un segnale politico contro il governo», dice il segretario regionale dem Piero De Luca; «Non abbiamo saputo coinvolgere i giovani», ragiona invece l’ex ministro di Fdi Gennaro Sangiuliano. Riflessione analoga che si fa in Fi: «Abbiamo tenuto il nostro elettorato, ma non siamo riusciti ad allargarlo», aggiunge il vice segretario campano azzurro Gianfranco Librandi. Le posizioni «Siamo molto orgogliosi e rivendichiamo il risultato ottenuto in Campania. È stata la prima regione d’Italia in termini percentuali di risultato per il No. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum, De Luca jr: «Ha vinto il Sud». Sangiuliano: «La destra parli ai giovani»

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