Rebus leader nel campo largo Schlein dice no al ‘papa straniero’

Elly Schlein ha dichiarato che non ci saranno accordi con figure esterne al partito o con leader di altri gruppi politici. La leader politica ha precisato di voler mantenere le decisioni interne e di non voler coinvolgere leader di altre forze politiche straniere nel proprio percorso. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente e riguarda sia il partito di appartenenza sia l’intera coalizione di cui fa parte.

L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Roma, 25 mar. (askanews) – Niente ‘federatori’ o ‘papi stranieri’, Elly Schlein manda un messaggio chiaro a tutti, nel suo partito e al resto della coalizione. La scelta del leader della coalizione, per la segretaria Pd, è questione che non può essere decisa da ‘tavolini’ o ‘caminetti’, magari provando a lanciare appunto un terzo nome tra i ‘due litiganti’, cioè lei e il leader M5s Giuseppe Conte. La sortita del presidente 5 stelle sulle primarie ha imposto un dibattito che in ogni caso sarebbe stato difficile rimandare dopo la vittoria del ‘no’ al referendum, tanto più mentre si torna a parlare della possibilità di un voto anticipato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Centrosinistra, Orlando(Pd): Schlein leader naturale alleanza, Salis a disposizione campo largo Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rebus leader Temi più discussi: Giunta Foggia, il rebus dei sacrificabili: tra pressioni e veti può non cambiare nulla; Gelo Pd: Ne parleremo più avanti. Salis non corre; Milan | Leao nuovo rebus rossonero; Sondaggi politici 2026 pre-Referendum | Centrodestra +3 milioni sul Campo largo alle Europee: rebus affluenza. Rebus leader nel campo largo, Schlein dice no al «papa straniero»Roma, 25 mar. (askanews) – Niente ‘federatori’ o ‘papi stranieri’, Elly Schlein manda un ... msn.com Sondaggi politici 2026 | Cala Meloni, non il Centrodestra: Pd 22%. Primarie Campo Largo, Conte +5% su SchleinSondaggi politici Noto dopo risultati Referendum, con il calo di FdI che non pesa sul Centrodestra: salgono le sinistre ma col rebus primarie ... ilsussidiario.net Rebus leader nel campo largo, #Schlein dice no al papa straniero’ x.com Rebus leader nel campo largo, Schlein dice no al ‘papa straniero’ - facebook.com facebook