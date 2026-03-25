Re Gistro delle Assenze
L'articolo Re Gistro delle Assenze, pubblicato su Arezzo News - L'Ortica, analizza una questione legata alla gestione delle assenze in un contesto istituzionale. Il testo si concentra sui dettagli di un procedimento o di un sistema adottato, senza coinvolgere commenti o interpretazioni personali. La pubblicazione si inserisce nel panorama di un quotidiano che si occupa di critica civica, cultura e politica nella città di Arezzo.
Filtro d’amore. ma spariscono i soldi: coppia d’Arezzo fa innamorare il conto corrente Processionarie al giro per Arezzo: si aspetta il danno o si interviene prima? Buche come crateri. poi d’un tratto l’asfalto: ad Arezzo parte la volata pre-elezioni Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L 🔗 Leggi su Lortica.it
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Il registro delle assenze
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