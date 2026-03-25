Domani alle 16, presso la sede di Moltivolti a Palermo, si terrà la presentazione del libro “L’impero delle luci” di Nicolò Fiume, nell’ambito di una rassegna letteraria organizzata dal Caffè Letterario. L’evento prevede l’intervento dell’autore e l’incontro con il pubblico. La manifestazione si svolge in una delle sedi di Moltivolti, in città.

Per la rassegna del Caffè Letterario, si terrà domani alle ore 16, nella sede di Moltivolti, a Palermo, la presentazione del libro “L’impero delle luci” di Nicolò Fiume. L’autore è un giovane pittore, laureato in Pittura all’Accademia di Belle Arti e attualmente iscritto al biennio in Didattica dell’arte. Sebbene scrittura e pittura siano linguaggi differenti, nella sua ricerca si intrecciano in un’unica visione: la sua cifra stilistica e i temi che affronta trovano continuità tra parola e immagine. Il racconto "L'impero delle luci" narra un viaggio intenso nella mente di un giovane che ogni giorno si confronta con un “mostro” invisibile: una voce che controlla, reprime e giudica i suoi pensieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Rassegna letteraria da Moltivolti, si presenta “L’impero delle luci” di Nicolò Fiume

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