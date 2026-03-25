Rosa Vespa è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il rapimento di una neonata avvenuto presso la clinica Sacro Cuore di Cosenza. La decisione è stata presa con l'applicazione di attenuanti, tra cui il perdono espresso dal marito. La vicenda ha ricevuto molta attenzione mediatica e rappresenta un primo sviluppo nel procedimento giudiziario.

Chi è Rosa Vespa e cosa è successo alla clinica Sacro Cuore di Cosenza?. Una storia che ha sconvolto l’Italia e che oggi trova un primo punto fermo giudiziario. Rosa Vespa, 52 anni, è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il sequestro di una neonata avvenuto il 21 gennaio 2025 nella clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. La donna riuscì a portare via la piccola Sofia fingendosi una puericultrice, in un’azione lucida e pianificata che ha lasciato sgomenta l’opinione pubblica. Una vicenda che mescola inganno, ossessione e una costruzione fittizia durata mesi. La sentenza del Tribunale di Cosenza: perché 5 anni e 4 mesi?. A stabilire la condanna è stato il gip Letizia Benigno, al termine del processo con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rapì neonata, Rosa Vespa condannata a 5 anni e 4 mesi, attenuanti riconosciute: ‘Il marito l’ha perdonata’

Articoli correlati

Rapì neonata a Cosenza, Rosa Vespa condannata a 5 anniAGI - Il Tribunale di Cosenza ha condannato a cinque anni e quattro mesi Rosa Vespa, la donna accusata di aver rapito una neonata.

Rapì una neonata in una clinica di Cosenza, Rosa Vespa condannata a 5 anni e quattro mesi di carcereRosa Vespa, la 51enne che nel gennaio 2025 rapì una neonata da una clinica privata di Cosenza, è stata condannata a 5 anni e 4 mesi.

Una selezione di notizie su Rosa Vespa

Discussioni sull' argomento Rapimento della neonata Sofia, domani la requisitoria della Procura contro Rosa Vespa · CosenzaChannel.it; Rapì neonata in clinica a Cosenza, condanna a 5 anni e 4 mesi.

Rapì una neonata in una clinica di Cosenza, Rosa Vespa condannata a 5 anni e quattro mesi di carcereRosa Vespa, la 51enne che nel gennaio 2025 rapì una neonata da una clinica privata di Cosenza, è stata condannata a 5 anni e 4 mesi ... fanpage.it

Neonata rapita in clinica a Cosenza: condannata a 5 anni e 4 mesi Rosa VespaCinque anni e 4 mesi di reclusione: è la pena inflitta in sede di rito abbreviato dal gup di Cosenza, Letizia Benigno, a Rosa Vespa, la 53enne che il 21 gennaio dello scorso anno rapì una neonata nell ... cosenza.gazzettadelsud.it

Neonata rapita: Rosa Vespa condannata a cinque anni e quattro mesi dal gup del Tribunale di Cosenza, al termine del processo con rito abbreviato per sequestro di persona. Concesse le attenuanti generiche. L’accusa aveva chiesto 8 anni. La sera del 21 ge - facebook.com facebook