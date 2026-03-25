Rapì neonata a Cosenza Rosa Vespa condannata a 5 anni

Il Tribunale di Cosenza ha emesso una condanna di cinque anni e quattro mesi nei confronti di Rosa Vespa, accusata di aver rapito una neonata. La decisione si basa sui fatti contestati durante il processo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui precedenti processuali. La vicenda ha attirato l'attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie locali.

AGI - Il Tribunale di Cosenza ha condannato a cinque anni e quattro mesi Rosa Vespa, la donna accusata di aver rapito una neonata. La 52enne cosentina è stata arrestata un anno fa perché accusata di aver rapito una neonata di appena un giorno, nella clinica "Sacro Cuore" di Cosenza. La perizia psichiatrica e le condizioni della donna. Secondo i consulenti medico-legali, Rosa Vespa al momento del rapimento non "presentava una struttura psicotica" ed era "lucida". La donna si trova adesso agli arresti domiciliari. Nel procedimento si erano costituiti parte civile i nonni materni e paterni della piccola rappresentati dagli avvocati Giorgio Loccisano e Natasha Gardi. 🔗 Leggi su Agi.it

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