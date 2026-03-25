Una donna è stata condannata a cinque anni di carcere per aver simulato una gravidanza e aver rapito una neonata in una clinica di Cosenza. La sentenza è stata accolta con soddisfazione dai genitori della bambina, che hanno commentato positivamente il verdetto definendolo equilibrato. L’accusa aveva contestato il reato di sequestro di persona, e il processo si è concluso con la condanna della donna coinvolta.

Il tribunale di Cosenza ha condannato la 52enne Rosa Vespa a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il rapimento di una neonata di appena un giorno di vita. La vicenda avvenuta a gennaio 2025 suscitò sgomento e indignazione. La condanna con rito abbreviato ha portato a una riduzione della pena. Rosa Vespa condannata con rito abbreviato Rosa Vespa e la gravidanza simulata Soddisfatti i genitori della bambina rapita Rosa Vespa condannata con rito abbreviato I fatti risalgono al 21 gennaio 2025, quando Rosa Vespa uscì dalla clinica Sacro Cuore con la bambina tra le braccia fingendosi un’infermiera. Le immagini fecero rapidamente il giro del Paese, monopolizzando l’attenzione di telegiornali e talk show. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapì neonata a Cosenza, Rosa Vespa condannata a 5 anni: genitori "soddisfatti" per la sentenza "equilibrata"

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