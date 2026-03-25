Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha raccontato di aver ricevuto un invito privato da Maria De Filippi, al di fuori delle trasmissioni televisive. Il ballerino ha condiviso questa esperienza come una sorpresa e ha descritto l’episodio come molto personale. La sua confessione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico presente in studio.

Cosa ha raccontato Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip?. Confessione inattesa e dal forte impatto emotivo. Raimondo Todaro, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato un retroscena sorprendente su Maria De Filippi che nessuno conosceva. Durante una conversazione nella Casa con Renato Biancardi, il ballerino ha raccontato un episodio legato alla sua vita privata, in particolare alla crisi con l’ex moglie Francesca Tocca. Il dettaglio che ha colpito tutti? “Mi ha fatto un C’è posta per te privato”, ha dichiarato Todaro. Il retroscena: quando Maria De Filippi provò a salvare la coppia. Il racconto riporta indietro al 2020, quando la relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca attraversava una fase critica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Raimondo Todaro spiazza tutti al GF Vip: ‘Maria De Filippi mi fece un C’è posta per te privato’

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