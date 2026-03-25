Rai - Disney il 31 Marzo annunciano accordo | svolta per streaming e contenuti?

Il 31 marzo, i vertici di Rai e Disney si sono incontrati a Roma per annunciare un nuovo accordo. La partnership riguarda contenuti e piattaforme di streaming, e potrebbe modificare gli assetti del settore televisivo e digitale in Italia. La notizia ha attirato l’attenzione sul possibile impatto di questa alleanza sulle modalità di distribuzione e accesso ai contenuti audiovisivi nel paese.

Vertici a Roma per annunciare l’accordo che può cambiare gli equilibri tra broadcaster e OTT in Italia. L'asse tra Viale Mazzini e Burbank si appresta a riscrivere le regole del gioco nel panorama televisivo italiano, segnando il passaggio definitivo dalla tradizione generalista a un ecosistema digitale integrato di respiro globale. Il prossimo 31 marzo, la cornice d'avanguardia del MAXXI di Roma ospiterà un evento destinato a rimanere negli. su Digital-News.it Vertici a Roma per annunciare l’accordo che può cambiare gli equilibri tra broadcaster e OTT in Italia.. L'asse tra Viale Mazzini e Burbank si appresta a riscrivere le regole del gioco nel panorama televisivo italiano, segnando il passaggio definitivo dalla tradizione generalista a un ecosistema digitale integrato di respiro globale. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai - Disney, il 31 Marzo annunciano accordo: svolta per streaming e contenuti? Articoli correlati MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY: LA NOTA UFFICIALERai e Disney hanno siglato un storico accordo destinato a cambiare il panorama tv italiano. Tutto quello che riguarda Rai Disney il 31 Marzo annunciano... Temi più discussi: La Rai prepara l’allenza con Disney; Gigantosaurus EP.31; MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY | LA NOTA UFFICIALE; Rai, terremoto a Viale Mazzini! Da oggi grosso cambiamento: dimenticate la vecchia tv generalista, stipulato accordo col colosso di Hollywood. Misterioso accordo Rai-Disney: cosa può essere? L'unica certezza: c'entra Disney+Una conferenza che si terrà il 31 marzo a Roma, con dirigenti Rai e Walt Disney, dà spazio a molte speculazioni ... dday.it Rai e Disney insieme: accordo storico presentato al Maxxi di Roma il 31 marzo tra tv e streamingRai e Disney annunciano un nuovo accordo strategico: tutti i dettagli dell’evento al Maxxi di Roma e cosa cambia per tv e streaming ... tag24.it Da brividi! Credits Video: Rai #Fiorello #GinoPaoli - facebook.com facebook Il #25marzo è #Dantedì: la giornata nazionale dedicata al #Sommo #poeta. #Rai #Storia propone un "viaggio" condotto dal prof. #Barbero #Dante x.com