Ragusa blitz polizia contro traffico di droga | fermata organizzazione

La Polizia di Stato di Ragusa, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'operazione ha portato al fermo di un'organizzazione coinvolta nel traffico di droga. L'intervento ha seguito un’indagine che ha portato a scoperte e arresti nell'ambito di un’indagine più ampia.

La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 10 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ragusa, blitz polizia contro traffico di droga: fermata organizzazione Articoli correlati Leggi anche: Ostuni oggi: blitz della Polizia contro il traffico di droga, 25 arresti Leggi anche: Ostuni oggi: blitz della Polizia contro il traffico di droga, 25 arresti I nomi Approfondimenti e contenuti su Ragusa blitz polizia contro traffico di... Temi più discussi: Spaccio di droga in provincia di Ragusa, blitz della polizia: scattano dieci arresti; Piazza Ragusa, il blitz che i residenti aspettavano: rimossi quintali di rifiuti e 4 arresti; Droga da Roma alla Sicilia: arrestata con oltre 30 chili di stupefacenti. Ragusa, blitz polizia contro traffico di droga: fermata organizzazione(LaPresse) La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un’ordinanza di ... stream24.ilsole24ore.com Spaccio di droga in provincia di Ragusa, blitz della polizia: scattano dieci arrestiLa Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip del Tribunale etneo - nei confro ... msn.com ORGANIZZAZIONE DELLA DROGA, 10 ARRESTI TRA COMISO E VITTORIA RAGUSA – Blitz della Polizia di Stato contro il traffico di stupefacenti nel territorio ibleo. Gli agenti, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, stanno eseguendo un’ - facebook.com facebook I poliziotti della #Squadramobile di Ragusa stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone specializzate nello spaccio di cocaina e marijuana, per un giro di affari di circa 2 milioni di euro. #essercisempre #25marzo x.com