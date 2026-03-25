Ragusa blitz polizia contro traffico di droga | fermata organizzazione

Da lapresse.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Ragusa, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'operazione ha portato al fermo di un'organizzazione coinvolta nel traffico di droga. L'intervento ha seguito un’indagine che ha portato a scoperte e arresti nell'ambito di un’indagine più ampia.

La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 10 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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