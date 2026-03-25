A Milano, giovedì 26 marzo, parchi e cimiteri resteranno chiusi a causa di raffiche di vento che raggiungono i 90 chilometri all’ora. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda tutte le aree aperte al pubblico. La chiusura si applica a tutte le zone verdi e ai cimiteri della città per l’intera giornata.

Lo ha deciso Palazzo Marino. I bar dovranno chiudere ombrelloni e ancorare al suolo le strutture. Ecco le previsioni dei meteorologi Resteranno chiusi i parchi e i cimiteri di Milano nella giornata di giovedì 26 marzo. Il motivo? Uno solo: il vento forte. Fino alle 21 sarà infatti in vigore una allerta meteo (codice arancione, livello di pericolo tre su quattro) per vento forte. Secondo i meteorologi del centro funzionale monitoraggio rischi naturali potrebbero verificarsi raffiche di vento fino a 90 kmh. Chiusi i parchi, ma resteranno di conseguenza chiuse le scuole che si trovano al loro interno e i musei, le attività commerciali, le biblioteche e i servizi sociali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Raffiche di vento fino a 90Km/h, a Milano chiudono i parchi e i cimiteri

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