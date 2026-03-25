Raffaele Ciurnelli trionfa in Spagna | ora è 30° nel ranking mondiale

Il giovane tennista dell’associazione Tennis Giotto ha vinto un torneo in Spagna, salendo al 30° posto nel ranking mondiale. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha portato a un miglioramento significativo nella sua classifica internazionale. La vittoria segue altre prestazioni positive sul circuito. L’atleta, proveniente da Arezzo, continua a partecipare a diversi tornei in Europa.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa in Spagna. Il giovane atleta, nato nel 2008, ha centrato il successo al torneo internazionale di grado J300 nella città di Villena al termine di un percorso impeccabile con cui ha superato coetanei di tutta Europa e, soprattutto, con cui è riuscito a scalare ulteriormente le classifiche del World Tennis Tour Junior Rankings. Questa vittoria ha infatti permesso a Ciurnelli di risultare come il trentesimo miglior tennista del ranking mondiale giovanile e, per la prima volta, come il miglior italiano, premiando un percorso di costante crescita frutto della combinazione tra talento, dedizione quotidiana e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raffaele Ciurnelli trionfa in Spagna: ora è 30° nel ranking mondiale Articoli correlati Raffaele Ciurnelli a un passo dal “main draw” agli Australian Open JunioresArezzo, 31 gennaio 2026 – Termina a un passo dal tabellone principale l’esperienza di Raffaele Ciurnelli agli Australian Open Juniores. Nel 2025 l’export italiano vola. Urso: “Mai così forti. Siamo 4° nel ranking mondiale”Esulta il Ministro delle Imprese per l'eclatante crescita delle esportazioni nel 2025 (+4,9). Approfondimenti e contenuti su Raffaele Ciurnelli Raffaele Ciurnelli trionfa in Spagna: ora è 30° nel ranking mondialeArezzo, 25 marzo 2026 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa in Spagna. Il giovane atleta, nato nel 2008, ha centrato il successo al torneo internazionale di grado J300 nella città di Villena ... lanazione.it Raffaele Ciurnelli è campione d'Europa: trionfo storico per il Tennis GiottoArezzo, 22 settembre 2025 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa ai Campionati Europei Under18. Il giovane tennista, nato nel 2008, ha indossato l'azzurro della nazionale italiana nella ... lanazione.it