A Senigallia, un giocatore ha raccontato di aver ancora i brividi dopo aver segnato un gol contro la squadra locale. Le partite tra Ancona e Vigor riflettono le stesse ambizioni di un tempo, con i due club che cercano di affermarsi nel campionato. Le sfide attuali ripropongono le rivalità storiche di una volta, con le due squadre impegnate a ottenere risultati importanti.

I sogni di gloria dell’ Ancona e le ambizioni della Vigor. I derby del presente sono animati dalle stesse aspirazioni delle mitiche sfide del passato. Una su tutte: il derby di Senigallia della stagione 198182. Fu un’annata indimenticabile per entrambe, al "Bianchelli" finì 1-1: per l’Ancona andò in rete Zandegù, per la Vigor, di testa, un certo Roberto Ennas. Nativo di Oristano, rimase a Senigallia solo quella stagione, ma lasciò il segno eccome. Attualmente collabora con le giovanili della Torres, eppure il ricordo di quelle emozioni vissute nelle Marche è più vivo che mai. Ennas, segue ancora la "sua" Vigor? "Certamente, guardo spesso i risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Ennas e il gol ai dorici: "Ho ancora i brividi»

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