Un nuovo tappetino dedicato al rilassamento promette di ridurre le tensioni muscolari attraverso la tecnica dell'agopressione. Il prodotto viene presentato come uno strumento utile per chi cerca un metodo naturale per alleviare lo stress fisico. Sul mercato è disponibile un modello che si propone come alternativa agli approcci tradizionali, senza coinvolgere dispositivi elettronici o farmaci.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il nuovo rituale del relax maschile passa da un tappetino. Quello di Lelo, in particolare, che trasforma l’agopressione in lifestyle. Ma andiamo con calma: dopo una lunga giornata di stress, l'idea di benessere si potrebbe limitare allo sport o a una corsa veloce dopo il lavoro o, nel migliore dei casi, a una seduta sporadica da un bravo massaggiatore. Oggi, invece, il concetto di self-care ha superato la soglia delle spa per entrare con naturalezza nelle camere da letto e nei rituali quotidiani, diventando parte integrante di uno stile di vita contemporaneo, consapevole e — perché no — anche seducente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo tappetino rilassante promette di alleviare le tensioni muscolari grazie all'agopressione

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Una raccolta di contenuti su tappetino rilassante

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