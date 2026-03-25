Negli ultimi mesi, l’aumento dei costi dell’energia ha portato molti a controllare più attentamente i consumi domestici. Un elettrodomestico di uso comune, infatti, consuma energia equivalente a quella di 65 frigoriferi. Questo fattore contribuisce all’aumento delle bollette, rendendo più evidenti le spese legate all’utilizzo quotidiano di alcuni apparecchi.

Negli ultimi mesi, complice l’aumento dei costi dell’energia, cresce l’attenzione verso i consumi domestici. Tra bollette sempre più alte e necessità di risparmiare, molti si chiedono quale sia davvero l’elettrodomestico che pesa di più sui consumi. La risposta sorprende: non è il frigorifero, come si potrebbe pensare, ma il forno elettrico. E secondo alcune stime, durante il suo utilizzo può arrivare a consumare quanto 65 frigoriferi accesi contemporaneamente. Ma cosa significa davvero questo dato? E quanto incide realmente sulla bolletta? Il forno elettrico è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case moderne, ma anche uno dei più energivori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Questo elettrodomestico consuma quanto 65 frigoriferi: ecco perché fa salire la bolletta

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