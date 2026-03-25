quei look di hannah montana che abbiamo sempre sognato

Hannah Montana, personaggio interpretato da un'attrice in una serie televisiva, è diventata un'icona tra i giovani degli anni 2000. La protagonista indossava costantemente abiti colorati e accessori distintivi, legando il suo stile a quello di una popstar di successo. La serie televisiva ha riscosso grande popolarità, contribuendo a creare un personaggio che ha influenzato un’intera generazione di spettatori.

Aveva il guardaroba dei sogni e una carriera da popstar invidiabile. Le bastava una parrucca bionda e tutto prendeva forma: Hannah Montana ha cresciuto una generazione, quella degli Zillennials, quelli che non sono ne Millennials, ne Gen Z. E che hanno, come unico statement, quello di essere cresciuti con le serie Disney, con le canzoni dell’alter ego di Miley Cyrus, che per 20 minuti a puntata ci trasportava nel magico mondo delle celebs e della spiaggia di Malibu. E chi di noi non ha mai sognato di indossare i suoi look? In occasione del ventesimo anniversario della fortunatissima serie, analizziamo i punti salienti del suo iconico stile. I look di Hannah Montana sono il trend di questo 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Hannah Montana 20th Anniversary Special Teaser

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