In Serie B quest'anno sono stati già annunciati 15 cambi in panchina, con diversi allenatori sostituiti nel corso della stagione. La stagione si trova alla sua metà, e il numero di esoneri supera quello delle stagioni precedenti, anche se non si è ancora raggiunto il record stabilito nel 2011-2012, quando furono più di venti. La situazione resta in costante aggiornamento.

Cambiare, alle porte della sosta, per dare un’ultima sterzata e salvare la stagione a sei giornate dal termine. Quelli di Donadoni, Andreoletti e Rubinacci sono solo gli ultimi esoneri di questa Serie B: su venti squadre, dieci hanno cambiato guida tecnica nel corso del campionato e ben cinque lo hanno fatto due volte. Lorenzo Rubinacci è stato il quindicesimo esonero di questa Serie B, campionato che si conferma incerto in classifica tanto quanto in panchina. E pensare che tre stagioni fa i cambi di allenatore furono addirittura 23. Con una classifica quasi sempre corta, in cui in poche giornate può cambiare tutto, la Serie B è un campionato in cui le panchine traballano parecchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto tremano gli allenatori in B: 15 cambi finora, ma il record del 2011-2012 è ancora lontano...

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