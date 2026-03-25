Quanto costa oggi l’energia elettrica?

In Italia, il costo dell’energia elettrica nel mercato libero è determinato dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia nel paese. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il riferimento principale per il prezzo finale applicato ai clienti nel mercato libero. Analizzare il PUN aiuta a comprendere le variazioni del costo dell’energia elettrica in Italia.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la compravendita di energia sul mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta. Al 25 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,138 €kWh (ovvero 138,05 €MWh), in crescita rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto con il proprio fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili, spesso legate proprio all’andamento del PUN. È importante ricordare che al prezzo all’ingrosso vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che incidono in modo significativo sulla bolletta finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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