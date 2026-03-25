Uno studio ha analizzato la frequenza con cui le persone si innamorano con passione nel corso della vita. Nei film, nelle serie televisive e nelle canzoni più popolari, si rappresentano spesso storie d'amore intense che sembrano ripetersi frequentemente. Questi contenuti mostrano come l'innamorarsi venga presentato come un’esperienza comune e ricorrente.

Nei film romantici, nelle serie TV e persino nelle canzoni più famose, sembra che tutti vivano amori travolgenti e irresistibili ogni volta che incontrano qualcuno. Un po’ come accade in Titanic o in The Notebook, c’è una vera e sola storia d’amore che basta a riempire un’intera vita. Ma nella realtà le cose stanno davvero così? La passione intensa, quella che fa battere il cuore, che fa girare la testa e che ci fa scrivere poesie nella mente, capita meno spesso di quanto immaginiamo: questo è quello che rivela una nuova ricerca scientifica. Quante volte ci innamoriamo davvero in modo appassionato? Quanti amori intensi viviamo nell’arco della vita? Cosa dice lo studio scientifico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quante volte ci innamoriamo appassionatamente? Lo rivela uno studio

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