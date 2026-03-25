Quante ore lavora l’insegnante? Da dove deriva il pregiudizio che lavori poco? Un lavoro difficile da misurare ecco perché
Si discute spesso delle ore effettive di lavoro degli insegnanti italiani, ma risulta difficile definirle con precisione, poiché il lavoro in questa professione comprende attività svolte sia in classe che al di fuori dell’orario scolastico. Nonostante ciò, il pregiudizio secondo cui gli insegnanti lavorerebbero poco persiste nel discorso pubblico, alimentato da percezioni non sempre basate su dati concreti.
Il luogo comune secondo cui gli insegnanti italiani lavorerebbero meno rispetto ad altre categorie professionali continua a circolare nel dibattito pubblico. A rilanciarlo, in forma critica, è anche un reel pubblicato su Instagram dal creator lucaferrarilf, che affronta il tema mettendo in discussione la percezione diffusa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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