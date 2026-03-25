Quante ne sai sull' Irlanda del Nord? Ecco dove giocano i calciatori della Nazionale
Nell'ultima puntata de "La Tripletta", Tommaso Milanese interroga Fabio Russo, Luca Bianchin e Francesco Pietrella sui nostri prossimi avversari nella corsa al Mondiale: in che serie competono i giocatori dell'Irlanda del Nord? Guarda l'episodio integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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