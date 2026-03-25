Quando torna l' ora legale 2026

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le lancette dell'orologio si sposteranno avanti di un'ora, segnando il ritorno dell'ora legale. Questa modifica oraria sarà valida fino all'ultima domenica di ottobre, quando le lancette verranno spostate indietro di un'ora. La variazione riguarda l'intera area interessata dall'orario estivo, che comprende diverse nazioni europee.

E torna l'ora legale. Le lancette andranno spostate avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, con le due che diventeranno le tre. Nel pomeriggio quindi avremo “un'ora in più di luce” e l'alba arriverà “in ritardo” di un'ora. L'idea di spostare le lancette avanti in primavera per sfruttare le ore di luce estive viene spesso attribuita a Benjamin Franklin, per un articolo satirico pubblicato sul "Journal de Paris" nel 1784 riguardante il risparmio energetico. La maggioranza degli storici ritiene però che il primo ad aver teorizzato l'ora legale sia stato il biologo George Vernon Hudson che nel 1895, alla Royal Society della Nuova Zelanda, propose di spostare le lancette dell'orologio in avanti durante l'estate per usufruire di ore di luce in più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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