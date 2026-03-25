Quando Sinner-Tiafoe? Definito l’orario a Miami | dove vederlo in tv canali esatti streaming

Il match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe agli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami si è concluso con la qualificazione di Tiafoe. L'incontro si è disputato nel giorno successivo agli ottavi, dopo il riposo concesso all’azzurro. L’appuntamento tra i due si svolgerà ai quarti di finale, con l’orario e i canali di trasmissione già definiti.

Dopo il tour de force a cui è stato sottoposto tra sedicesimi ed ottavi del torneo ATP Masters 1000 di Miami, l’azzurro Jannik Sinner, ha goduto di un giorno di riposo prima dei quarti di finale, che opporranno il numero due del mondo allo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del seeding. Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro e lo statunitense, infatti, aprirà il programma di domani, giovedì 26 marzo, sullo Stadium, e si giocherà a partire da lle ore 18.00 italiane: Sinner ha vinto quattro dei cinque precedenti, anche se l’ultimo risale al 2024. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nei quarti di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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