Quando lo sci alpino oggi in tv | orari gigante femminile e slalom maschile Lillehammer startlist streaming

Oggi in televisione vengono trasmesse le gare di sci alpino a Lillehammer, con il gigante femminile e lo slalom maschile. La startlist è disponibile e sono indicati gli orari di inizio delle competizioni. È possibile seguire le gare anche tramite streaming. L’ultima giornata di scuola coincide con un evento sportivo che prevede duelli molto serrati tra gli atleti, con risultati che si decideranno negli ultimi passaggi.

L’ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di sci alpino chiude le Finali di Lillehammer con il gigante femminile e lo slalom maschile: le donne gareggeranno alle 09:30 e alle 12:30, mentre gli uomini entreranno in pista alle 10:30 e alle 13:30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 Julia Scheib ha già vinto, con pieno merito, la Coppa di specialità. L’austriaca guida la graduatoria con 660 punti e quasi 200 di margine sulla più diretta inseguitrice. Tutto ancora... 🔗 Leggi su Oasport.it

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