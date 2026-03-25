L’Italia ha partecipato ai Mondiali mentre molti giovani non avevano ancora memoria di quella vittoria. Tra loro, c’è chi è nato nel 2005 e, all’epoca, aveva appena un anno. La Generazione Z azzurra si trova a dover riappropriarsi di un passato di successi che, per alcuni, rappresenta solo ricordi lontani o eventi di cui si è ascoltato parlare.

Sarà il Mondiale della Generazione Z, quella dei cosiddetti nativi digitali: è la fetta di popolazione che non ha conosciuto una vita senza l’internet ma in compenso ha assimilato termini come euro, social media, inclusività ed ecosostenibile, che rappresentano punti centrali della loro educazione. Appartengono dunque all'insieme umano, che è stato definito Z dai sociologi perché successivo nel tempo al gruppo Y (o Millennials), di coloro sono venuti al mondo dalla fine degli Anni 90 in poi. Quasi tutti gli azzurri di Gattuso sono classificabili in questa generazione. Ma noi restringeremo il campo a coloro che, per questioni anagrafiche, non possono ricordare nitidamente il trionfo di Berlino 2006. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando l'Italia era ai Mondiali gattonavano, ora devono riportarcela: viaggio nella Generazione Z azzurra

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