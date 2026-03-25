Due anni fa, una donna ha affrontato una gravidanza extrauterina che ha richiesto l’asportazione di una tuba. Attualmente si chiede quando sia opportuno effettuare la prima ecografia per escludere che questa condizione si sia ripresentata. La domanda riguarda il momento più indicato per un controllo ecografico, considerando il passato medico e la necessità di monitorare eventuali complicazioni.

Buongiorno, purtroppo due anni fa ho avuto una gravidanza extrauterina, che è esitata con asportazione di una tuba. Ora sto cercando di nuovo una gravidanza e ogni piccolo dolore mi manda nel panico. Esiste un momento preciso in cui è consigliato fare la prima ecografia per escludere con sicurezza un’altra extrauterina? Grazie Ad ogni modo, in chi ha avuto una gravidanza extrauterina, appena si ha test di gravidanza positivo, è consigliato eseguire dosaggio su sangue di beta HCG. Il loro valore deve più che raddoppiare in 48 ore e dunque il loro andamento (insieme con i sintomi come eventuale dolore e perdite di sangue) fanno avere una idea al medico dell’andamento della gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quando fare la prima ecografia per escludere una gravidanza extrauterina?”

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