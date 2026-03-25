Lo Sport Village di Qualiano ha comunicato il ritorno di Mimmo Licciardiello come coordinatore del Settore di Base. La nomina riguarda la gestione delle attività rivolte ai giovani atleti, con l’obiettivo di sviluppare programmi di allenamento e formazione. La decisione è stata annunciata ufficialmente dall'organizzazione, che ha specificato la ripresa delle sue funzioni di coordinamento nel settore giovanile.

Lo Sport Village di Qualiano annuncia il ritorno di Mimmo Licciardiello come Coordinatore del Settore di Base, puntando su competenza, formazione e crescita umana dei giovani atleti. Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. È con questo spirito che lo Sport Village di Qualiano ha annunciato il ritorno di Mimmo Licciardiello, figura storica e punto di riferimento per lo sport del territorio. Un rientro accolto con grande entusiasmo dalla società e dall’intero ambiente, che vede in questa scelta un segnale forte di continuità e ambizione. Licciardiello assumerà il ruolo di Coordinatore del Settore di Base, tornando a calcare campi che conosce bene e che lo hanno visto protagonista di un percorso fatto di passione, competenza e dedizione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, Sport Village: Mimmo Licciardiello torna alla guida del Settore di Base

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