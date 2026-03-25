A Qualiano, in via Santa Maria delle Grazie, è stata riparata una panchina in cemento danneggiata. L'intervento si è svolto poco dopo la segnalazione pubblicata sul nostro sito. Rimangono ancora da rafforzare i controlli sul territorio per prevenire ulteriori atti di vandalismo.

Intervento rapido in via Santa Maria delle Grazie dopo il nostro articolo: la panchina vandalizzata è stata sistemata, ma resta il nodo dei controlli sul territorio. La panchina torna al suo posto. È stata ripristinata la panchina in cemento in via Santa Maria delle Grazie a Qualiano, rovesciata la scorsa durante l’ennesimo atto vandalico. L’intervento è avvenuto in tempi rapidi, a poche ore dalla pubblicazione del nostro articolo che aveva documentato l’accaduto e acceso nuovamente i riflettori sul tema del degrado urbano. A segnalare formalmente la criticità all’ Ufficio Tecnico Comunale è stato il consigliere di Forza Italia Salvatore Apostoli, che ha sollecitato l’intervento per il ripristino dell’arredo urbano rovesciato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, ripristinata la panchina in cemento dopo la segnalazione

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