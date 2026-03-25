Nel 2025, il Quadrilatero della Moda di Milano ha registrato un aumento del 6,8% nei visitatori rispetto all'anno precedente, con uno scontrino medio di 2.000 euro. I negozi della zona hanno segnato un incremento delle vendite, confermando il periodo come uno dei più redditizi degli ultimi anni. Tuttavia, la guerra in Medio Oriente rappresenta un elemento di incertezza per le prospettive future.

Milano, 25 marzo 2026 – Il 2025 è stato un anno d’oro per lo shopping nel Quadrilatero della Moda, con una crescita dei visitatori del 6,8% rispetto all’anno precedente e uno scontrino medio di 2.630 euro, quasi tre volte superiore ai 990 euro della media cittadina. Archiviate le Olimpiadi invernali, con il conseguente volano dato dalla clientela altospendente a Milano per i Giochi, si apre un’incognita legata alla guerra in Medio Oriente, che sta bloccando le partenze dai Paesi del Golfo Persico. Non grossi numeri in termini di quantità, perché i turisti sauditi rappresentano il 3% dei visitatori complessivi, quanto in termini di capacità di spesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quadrilatero della Moda: per i negozi sono sempre più affari d’oro. L’unica ombra? La guerra in Medio Oriente

Articoli correlati

Le immagini dei mall di Dubai deserti sono virali, così la guerra in Medio Oriente gela i colossi della moda: a rischio il 9% della spesa globale del lussoLe immagini dei lussuosi mall di Dubai, solitamente brulicanti di turisti e acquirenti internazionali, restituiscono oggi un panorama surreale:...

Le immagini dei mall di Dubai deserti sono virali, così la guerra in Medio Oriente gela i colossi della moda: a rischio il 9-10% della spesa globale del lussoLe immagini dei lussuosi mall di Dubai, solitamente brulicanti di turisti e acquirenti internazionali, restituiscono oggi un panorama surreale:...

Una selezione di notizie su Quadrilatero della Moda

Temi più discussi: Quadrilatero della Moda: per i negozi sono sempre più affari d’oro. L’unica ombra? La guerra in Medio Oriente; Auto elettriche e Ztl: regole sempre più diverse; Fasano, maxi progetto tra moda e hôtellerie in Italia; A Milano un acclamato pasticciere fa torte ispirate alle emblematiche scarpe di Salvatore Ferragamo.

Turisti aggrediti nel Quadrilatero della Moda a Milano: l’assalto del rapinatore in motorino ripreso dalle telecamere di un taxiMilano, 19 luglio 2025 – La voce alla radio descrive entusiasta i colpi più spettacolari della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, iniziata alle 17 sul campo centrale di Wimbledon, e ... ilgiorno.it

Milano, strappano un orologio Rolex da 80mila euro a un imprenditore nel Quadrilatero della Moda: due misure cautelariEra stato rapinato del suo Rolex da 80 mila euro dopo essere stato a cena con la famiglia in un ristorante del Quadrilatero della Moda, nel centro di Milano. La Polizia di Stato, coordinata dalla ... milano.corriere.it

Dalla strada di un paesello veneto al Quadrilatero della moda di Milano, l’antiquario milanese forgia il suo «gusto» tra ricerca, rischio e capolavori ritrovati, come quelli che ha portato nella fiera olandese, intrecciando la propria biografia alla storia dell’arte facebook

Inaugura oggi il #FashionHub di Camera Nazionale della Moda Italiana nell'ambito della MFW, che si tiene per la prima volta presso @PalazzoMorando nel Quadrilatero della moda @MilanFW #MFW26 @turismomilano Scopri tutti gli appuntamenti della #M x.com