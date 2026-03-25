Pussycat Dolls dopo Carmit Bachar un’altra ex componente Jessica Sutta rivela i motivi dell’esclusione dalla reunion

Un’altra ex membro delle Pussycat Dolls ha rivelato i motivi della sua esclusione dalla reunion del gruppo. Dopo Carmit Bachar, anche Jessica Sutta ha deciso di rendere pubbliche le ragioni che l’hanno portata a non partecipare alla riunione. Le dichiarazioni delle due artiste si aggiungono alle altre comunicazioni delle ex componenti del gruppo, che hanno espresso chiaramente le proprie posizioni sulla questione.

La reunion delle Pussycat Dolls continua ad essere indigesta alle ex componenti, che sono tornate alla ribalta riguardo le dichiarazioni sulla loro esclusione. Il gruppo di Don’t Cha ha annunciato all’inizio di questo mese il ritorno sulle scene in una nuova formazione, ridotta ad un trio del quale fanno parte Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, per celebrare i vent’anni del loro album di debutto PCD. Poco dopo l’annuncio, l’ex componente Carmir Bachar, ha affermato di non essere stata inclusa nella reunion e di essere venuta a conoscenza dei piani “ contemporaneamente al pubblico”. Il trio si è esposto sulle dichiarazioni dell’ex, affermando che la decisione di non includere lei e la Sutta nel tour di reunion era volta a proteggere la la loro tranquillità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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