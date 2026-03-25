Puntata speciale di Casa a prima vista Milano vs Roma | la sfida definitiva è giù cult

Milano, 25 marzo 2026 – Il giorno della puntata speciale “epica” di Casa a prima vista è (quasi) arrivato. Domani, giovedì 26 marzo, su Real Time appuntamento con “Casa a prima vista Milano vs Roma: La sfida definitiva”. Lo speciale andrà in onda alle 21.30, dopo l’episodio delle 20.30. Protagonisti della serata cult saranno dunque lo storico trio milanese e quello (anch’esso amatissimo) capitolino. Da una parte Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico (per la squadra di Milano) dall’altra Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri (per la squadra romana). Il trio di agenti di Milano e il trio di agenti di Roma si sfideranno l’uno contro l’altro per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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